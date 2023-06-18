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Юлия Захарченко, редактор ленты

Британия выделит Украине более $20 млн на усиление киберзащиты

прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Фото: Офис президента

Великобритания намерена выделить 16 млн фунтов стерлингов (около $20,48 млн) Украине для усиления киберзащиты. Решение было принято во время контрнаступления ВСУ, направленного на освобождение временно оккупированных Россией территорий Украины.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в комментарии иностранным журналистам.

— Это решение принято в то время, когда Украина начала очередное контрнаступление на Россию, в дополнение к 6,35 млн фунтов стерлингов ($8,1 млн), обещанных в прошлом году. Еще 9 млн фунтов стерлингов ($11,51 млн) потенциально могут поступить от международных союзников, — утверждают журналисты Sky News.

По данным издания, выделенный пакет поможет Украине лучше защитить критически важную национальную инфраструктуру от разрушительных атак РФ в то время, когда воины ВСУ вытесняют российские силы с временно оккупированных частей Южного и Восточного направлений.

Премьер-министр Великобритании отметил, что РФ пытается атаковать киберинфраструктуру Украины, которая предоставляет жизненно важные услуги, в частности банковские и энергетические, гражданскому населению.

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Источник: Sky News
Война в Украине, Великобритания, Деньги, Кибератаки, Кибербезопасность, Кибертерроризм, Ріші Сунак, Украина-Великобритания
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