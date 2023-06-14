Пентагон не подтверждает информацию об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
В Пентагоне не имеют подтверждения информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники.
Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.
– Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере то, что мы видим от россиян, обнародовавших эти снимки, – сказала она.
Представительница Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за этим.
Также Сингх отметила, что при выделении военной помощи Украине Пентагон предусматривает возможные потери техники.
В то же время она не может сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной техники.
Напомним, США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн. Пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные во время контрнаступления.
Чиновники Пентагона заявили, что последняя помощь включает боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.
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