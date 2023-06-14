Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Світ
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Пентагон не подтверждает информацию об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники

Пентагон
Фото: Getty Images

В Пентагоне не имеют подтверждения информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

– Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере то, что мы видим от россиян, обнародовавших эти снимки, – сказала она.

Представительница Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за этим.

Также Сингх отметила, что при выделении военной помощи Украине Пентагон предусматривает возможные потери техники.

В то же время она не может сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной техники.

Напомним, США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн. Пакет будет включать бронемашины Stryker и Bradley, которые могут заменить поврежденные во время контрнаступления.

Чиновники Пентагона заявили, что последняя помощь включает боеприпасы для передовых зенитно-ракетных систем NASAMS, а также дополнительные ракеты для украинских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Читайте также
Уничтожены еще 680 оккупантов, 15 БпЛА и 13 ракет: потери РФ на 14 июня
Знищена техніка Росії

Война в Украине, Зброя для України, Пентагон, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это предательство! Почему Залужный отказался в начале войны взрывать мосты в Киеве — BBC
Валерій Залужний
Трое погибших и трое раненых: РФ ударила ракетами по Краматорску и Константиновке
Обстріл Донецької області
Оккупанты обстреляли автомобиль в Сумской области: погибли шесть человек
Пентагон не подтверждает информацию об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
На это влияет ряд факторов. В США заговорили о предоставлении Украине ракет ATACMS
ракета ATACMS
ВСУ продолжают наступать как минимум на трех направлениях, командиры РФ уязвимы к украинским ударам — ISW
танк ЗСУ
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы
Літаки в аеропорту
Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Пентагон не подтверждает информацию об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Пентагон не подтверждает информацию об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь