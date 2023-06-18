Потери РФ сейчас самые высокие со времен боев за Бахмут – разведка Британии
В настоящее время потери РФ, вероятно, самые высокие со времен самых ожесточенных боев за Бахмут Донецкой области в марте.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 18 июня.
Сейчас, отмечают в британском оборонном ведомстве, наиболее интенсивные бои ведутся в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.
– На всех этих направлениях Украина продолжает наступательные операции и добилась незначительных успехов, – отмечают британские разведчики.
На Юге, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, российские войска часто относительно эффективно обороняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк