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Татьяна Забожко, редактор ленты

Потери РФ сейчас самые высокие со времен боев за Бахмут – разведка Британии

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В настоящее время потери РФ, вероятно, самые высокие со времен самых ожесточенных боев за Бахмут Донецкой области в марте.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 18 июня.

Сейчас, отмечают в британском оборонном ведомстве, наиболее интенсивные бои ведутся в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

Карта бойових дій довкола Запоріжжя 17 червня 2023

Фото: ISW

Карта бойових дій довкола Донецька 17 червня 2023

Фото: ISW

Карта бойових дій довкола Бахмута 17 червня 2023

Фото: ISW

– На всех этих направлениях Украина продолжает наступательные операции и добилась незначительных успехов, – отмечают британские разведчики.

На Юге, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, российские войска часто относительно эффективно обороняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Великобритания, ВСУ, Разведка, Російська агресія, РФ
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