Потери РФ сейчас самые высокие со времен боев за Бахмут – разведка Британии

В настоящее время потери РФ, вероятно, самые высокие со времен самых ожесточенных боев за Бахмут Донецкой области в марте.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 18 июня.

Сейчас, отмечают в британском оборонном ведомстве, наиболее интенсивные бои ведутся в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

– На всех этих направлениях Украина продолжает наступательные операции и добилась незначительных успехов, – отмечают британские разведчики.

На Юге, добавляют в разведке Минобороны Великобритании, российские войска часто относительно эффективно обороняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Ministry of Defence

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