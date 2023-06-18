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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ зараз найвищі з часів боїв за Бахмут – розвідка Британії

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Нині втрати РФ, імовірно, найвищі з часів найбільш запеклих боїв за Бахмут Донецької області в березні.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 18 червня.

Наразі, наголошують в британському оборонному відомстві, найбільш інтенсивні бої точаться в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

Карта бойових дій довкола Запоріжжя 17 червня 2023

Фото: ISW

– На всіх цих напрямках Україна продовжує наступальні операції й досягла незначних успіхів, – зазначають британські розвідники.

На Півдні, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, російські війська часто відносно ефективно обороняються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, Розвідка, Російська агресія, РФ
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