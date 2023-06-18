Втрати РФ зараз найвищі з часів боїв за Бахмут – розвідка Британії
Нині втрати РФ, імовірно, найвищі з часів найбільш запеклих боїв за Бахмут Донецької області в березні.
Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 18 червня.
Наразі, наголошують в британському оборонному відомстві, найбільш інтенсивні бої точаться в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.
– На всіх цих напрямках Україна продовжує наступальні операції й досягла незначних успіхів, – зазначають британські розвідники.
На Півдні, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, російські війська часто відносно ефективно обороняються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.
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