Втрати РФ зараз найвищі з часів боїв за Бахмут – розвідка Британії

Нині втрати РФ, імовірно, найвищі з часів найбільш запеклих боїв за Бахмут Донецької області в березні.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 18 червня.

Наразі, наголошують в британському оборонному відомстві, найбільш інтенсивні бої точаться в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута.

– На всіх цих напрямках Україна продовжує наступальні операції й досягла незначних успіхів, – зазначають британські розвідники.

На Півдні, додають у розвідці Міноборони Великої Британії, російські війська часто відносно ефективно обороняються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

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