Уничтожены два ударных вертолета и 12 БпЛА – Воздушные силы о потерях РФ

На протяжении 17 июня и с начала суток 18 июня 2023 противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131, один – Ланцет.

Также за прошедшие и текущие сутки противовоздушная оборона Воздушных сил совместно с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожила семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов Орлан-10, Орлан-30, Zala, Supercam.

Авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие.

По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

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