Уничтожены два ударных вертолета и 12 БпЛА – Воздушные силы о потерях РФ
На протяжении 17 июня и с начала суток 18 июня 2023 противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131, один – Ланцет.
Также за прошедшие и текущие сутки противовоздушная оборона Воздушных сил совместно с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожила семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов Орлан-10, Орлан-30, Zala, Supercam.
Авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила десятки самолетовылетов на огневое поражение и истребительное прикрытие.
По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Воздушные силы ВСУ
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк