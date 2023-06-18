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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено два ударні вертольоти та 12 БпЛА – Повітряні сили про втрати РФ

ППО, авіація ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж 17 червня та початок доби 18 червня 2023 року протиповітряна оборона Повітряних сил знищила два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131, один – Ланцет.

Також за минулу та поточну добу протиповітряна оборона Повітряних сил спільно з ППО інших складових Сил оборони України знищили сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів Орлан-10, Орлан-30, Zala, Supercam.

Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.

По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили України
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