Знищено два ударні вертольоти та 12 БпЛА – Повітряні сили про втрати РФ
Упродовж 17 червня та початок доби 18 червня 2023 року протиповітряна оборона Повітряних сил знищила два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131, один – Ланцет.
Також за минулу та поточну добу протиповітряна оборона Повітряних сил спільно з ППО інших складових Сил оборони України знищили сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів Орлан-10, Орлан-30, Zala, Supercam.
Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття.
По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 480-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ