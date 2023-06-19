Операція йде за планом: Залужний приїхав на передову

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої.

Як повідомив Залужний, противник намагається не допустити просування наших підрозділів.

– Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів. Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять усе можливе задля визволення української території, – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що операція продовжується згідно з планом.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що на Східному фронті України ситуація складна.

За її словами, ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп’янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу в українських воїнів.

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