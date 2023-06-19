Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать в НАТО во время саммита в Вильнюсе

Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Вильнюсе в середине июля не будут направлять Украине официальное приглашение о вступлении в Организацию Североатлантического договора.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 19 июня, после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

— На саммите в Вильнюсе и во время подготовки к саммиту мы не обсуждаем вопрос о предоставлении официального приглашения, — сказал он.

По словам генсека, лидеры стран-членов НАТО будут обсуждать, как приблизить Украину к членству в блоке.

В то же время Столтенберг предостерег от принятия замороженного конфликта в Украине в обмен на прекращение войны.

— Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией, — сказал он.

Шольц отметил, что Германия готова к тому, что война в Украине может продолжаться еще некоторое время. Он добавил, что Берлин будет продолжать поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо.

Что будет на повестке дня Вильнюсского саммита?

Ранее Столтенберг заявил, что ожидает, что лидеры стран-членов НАТО на саммите договорятся об обязательствах тратить на оборону не менее 2% ВВП в будущем.

Решение о продлении срока пребывания Столтенберга в должности до юбилейного саммита НАТО в июле 2024 года в Вашингтоне также, вероятно, будет принято в Вильнюсе. Правительство Германии и другие страны-члены блока уже высказались за то, чтобы 64-летний норвежец остался в должности.

Источник : Deutsche Welle

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