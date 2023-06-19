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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Столтенберг заявив, що Україну не запрошуватимуть до НАТО під час саміту у Вільнюсі

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Лідери країн-членів НАТО на саміті у Вільнюсі в середині липня не надсилатимуть Україні офіційного запрошення про вступ до Організації Північноатлантичного договору.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок, 19 червня, після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

— На саміті у Вільнюсі і під час підготовки до саміту ми не обговорюємо питання про надання офіційного запрошення, – сказав він.

За словами генсека, лідери країн-членів НАТО обговорюватимуть, як наблизити Україну до членства в блоці.

Водночас Столтенберг застеріг від прийняття замороженого конфлікту в Україні в обмін на припинення війни.

— Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої Росією, – сказав він.

Шольц зазначив, що Німеччина готова до того, що війна в Україні може тривати ще деякий час. Він додав, що Берлін продовжуватиме підтримувати Київ стільки, скільки буде необхідно.

Що буде на порядку денному Вільнюського саміту?

Раніше Столтенберг заявив, що очікує, що лідери країн-членів НАТО на саміті домовляться про зобов’язання витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП у майбутньому.

Рішення про продовження терміну перебування Столтенберга на посаді до ювілейного саміту НАТО в липні 2024 року у Вашингтоні також, ймовірно, буде ухвалено у Вільнюсі. Уряд Німеччини та інші країни-члени блоку вже висловилися за те, щоб 64-річний норвежець залишився на посаді.

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Джерело: Deutsche Welle
Єнс Столтенберг, НАТО, Україна
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