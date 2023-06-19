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У РФ большие потери на Запорожье, все госпитали по линии фронта переполнены — Федоров

російські солдати
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированный Мелитополь накануне заехало несколько автомобилей скорой помощи и автобусов. Это может свидетельствовать о том, что у РФ большие потери, а все ее военные госпитали, размещенные по Запорожской линии фронта, заполнены.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Єдині новини.

— Враг продолжает определять Мелитополь как логистический и административный центр временно оккупированного юга… Вчера это были совсем не традиционные грузы, например, в 21:00 люди видели, как заехали несколько автомобилей скорой помощи, а за ними еще несколько автобусов. Один из них поехал сразу в морг, а второй — в военный госпиталь, который враг разместил в захваченном детском санатории, — уточнил он.

По его словам, это означает, что все военные госпитали врага, которых несколько вдоль этого участка линии фронта, просто заполнены.

Федоров также подтвердил, что оккупанты начали уже минировать частные земельные участки возле домов людей, отказавшихся от российского гражданства или просто выехавших.

— Это один из элементов шантажа и давления на местное население. Участки оккупантов и коллаборантов они не минируют. С другой стороны мы видим, почему они в такой истерии. Враг постоянно несет потери, как, например, вчера в поселке Рыково Генического района, который они считали своим глубоким тылом. Здесь детонация продолжалась как минимум в течение шести часов, — рассказал городской глава Мелитополя.

Сегодня, 19 июня, в Минобороны подтвердили освобождение украинскими защитниками села Пятихатки в Запорожской области.

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У РФ большие потери на Запорожье, все госпитали по линии фронта переполнены — Федоров

Іван Федоров, Армия России, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
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