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ВСУ освободили Пятихатки в Запорожской области — Минобороны

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В понедельник, 19 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими защитниками села Пятихатки в Запорожской области.

Об этом она написала в Telegram.

По ее словам, в ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями войск Таврия было освобождено 8 населенных пунктов: Новодаровку, Левадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное, Пятихатки.

В целом подразделения на таврийском направлении продвинулись в глубину противника до 7 км.
Освобожденная на юге площадь составляет 113 километров квадратных.

Новость дополняется

Война в Украине, Ганна Маляр, Запорожская область, контрнаступ
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