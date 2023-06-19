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Украина
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Украинские бойцы показали видео из освобожденных Пятихаток в Запорожской области

Украинские бойцы показали видео из освобожденных Пятихаток в Запорожской области

Украинские защитники опубликовали видео из деоккупированного села Пятихатки Запорожской области.

— 18 июня силами 128-й Горной штурмовой бригады и 2-го ОСБ были выбиты рашисты из населенного пункта Пятихатки, — говорится в сообщении Сухопутных войск.

По словам воинов, российские войска бежали, бросая технику, боеприпасы и оружие.

В понедельник, 19 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими защитниками села Пятихатки в Запорожской области.

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Фото: скриншот

Война в Украине, Запорожская область, ВСУ
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