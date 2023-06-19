Украинские бойцы показали видео из освобожденных Пятихаток в Запорожской области

Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

17 июня, 16:26

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