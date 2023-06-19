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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У РФ великі втрати на Запоріжжі, всі шпиталі по лінії фронту переповнені – Федоров

російські солдати
Фото: Depositphotos

До тимчасово окупованого Мелітополя напередодні заїхало декілька автомобілів швидкої допомоги та автобусів, а це може свідчити про те, що у РФ великі втрати, а усі її військові шпиталі, розміщені по запорізькій лінії фронту, заповнені вщент.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ворог продовжує визначати Мелітополь як логістичний та адміністративний центр тимчасово окупованого півдня… Вчора це були зовсім не традиційні вантажі, наприклад, о 21:00 люди бачили, як заїхали кілька автомобілів швидкої допомоги, а за ними ще декілька автобусів. Один із них поїхав відразу до моргу, а другий – до військового шпиталю, який ворог розмістив у захопленому дитячому санаторії, – уточнив він.

За його словами, це означає, що усі військові шпиталі ворога, яких декілька уздовж цієї ділянки лінії фронту, просто заповнені.

Федоров також підтвердив, що окупанти почали вже мінувати приватні земельні ділянки біля будинків людей, які відмовилися від російського громадянства, або просто виїхали.

– Це один з елементів шантажу та тиску на місцеве населення. Ділянки окупантів та колаборантів вони не мінують. З іншого боку ми бачимо, чому вони в такій істерії. Ворог постійно несе втрати, як, наприклад, вчора у селищі Рикове Генічеського району, яке вони вважали своїм глибоким тилом. Тут детонація тривала щонайменше протягом шести годин, – розповів міський голова Мелітополя.

Сьогодні, 19 червня, у Міноборони підтвердили звільнення українськими захисниками села П’ятихатки на Запоріжжі.

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Іван Федоров, Армія Росії, Війна в Україні, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
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