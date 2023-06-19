Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як закрити ФОП в Дії
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Українські бійці показали відео зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі

Українські бійці показали відео зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі

Українські захисники опублікували відео із деокупованого села П’ятихатки Запорізької області.

– 18 червня силами 128 Гірської штурмової бригади і 2 ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П’ятихатки, – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

За словами воїнів, російські війська тікали, кидаючи техніку, боєприпаси та зброю.

В понеділок, 19 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення українськими захисниками села П’ятихатки на Запоріжжі.

Читайте також
Ще один знищений Ка-52 та понад 40 авто: втрати РФ на 19 червня
Знищена техніка Росії

Фото: скриншот

Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У РФ великі втрати на Запоріжжі, всі шпиталі по лінії фронту переповнені – Федоров
російські солдати
На ТОТ окупанти затримують місцевих та грабують підприємства – Маляр
російські окупанти
На Дніпропетровщині СБУ затримала агента РФ, який планував диверсію на залізниці
Українські бійці показали відео зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі
Отримав опіки 30% тіла. У Сімферополі вибухнуло авто гауляйтера Єпіфанова
Вибух
На Півдні ймовірне посилення атак дронами Shahed – Гуменюк
Українські бійці показали відео зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Українські бійці показали відео зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Українські бійці показали відео зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
Українські бійці показали відео зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь