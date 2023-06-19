Українські бійці показали відео зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі

Українські захисники опублікували відео із деокупованого села П’ятихатки Запорізької області.

– 18 червня силами 128 Гірської штурмової бригади і 2 ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П’ятихатки, – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

За словами воїнів, російські війська тікали, кидаючи техніку, боєприпаси та зброю.

В понеділок, 19 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення українськими захисниками села П’ятихатки на Запоріжжі.

Фото: скриншот

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