В Украине формируется отряд бессмертных: Буданов отреагировал на фейки РФ о своей “гибели”
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на сообщения российских СМИ о якобы своей гибели.
Он с насмешкой сказал, что в Украине формируется “отряд бессмертных”, который будет преследовать россиян в страшных снах.
— Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих — Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить, — сказал Буданов в комментарии изданию KyivPost.
Ранее российские пропагандисты начали распространять фейковую новость о “смерти” Кирилла Буданова.
Они утверждали, что руководитель ГУР якобы погиб в результате ракетного удара по Киеву 29 мая.
Однако на прошлой неделе пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Буданов якобы получил ранение головы и находится в коме в немецкой клинике.