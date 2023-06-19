В Украине формируется отряд бессмертных: Буданов отреагировал на фейки РФ о своей “гибели”

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на сообщения российских СМИ о якобы своей гибели.

Он с насмешкой сказал, что в Украине формируется “отряд бессмертных”, который будет преследовать россиян в страшных снах.

— Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командующих — Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов еще будет очень много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных будет среди ночи приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить, — сказал Буданов в комментарии изданию KyivPost.

Ранее российские пропагандисты начали распространять фейковую новость о “смерти” Кирилла Буданова.

Они утверждали, что руководитель ГУР якобы погиб в результате ракетного удара по Киеву 29 мая.

Однако на прошлой неделе пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Буданов якобы получил ранение головы и находится в коме в немецкой клинике.

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