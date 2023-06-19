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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

В Україні формується загін безсмертних: Буданов відреагував на фейки РФ про свою “загибель”

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відреагував на повідомлення російських ЗМІ про нібито свою загибель.

Він з насмішкою сказав, що в Україні формується “загін безсмертних”, який буде переслідувати росіян у страшних снах.

– Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити, – сказав Буданов у коментарі виданню KyivPost.

Раніше російські пропагандисти почали поширювати фейкову новину про “смерть” Кирила Буданова.

Вони стверджували, що керівник ГУР нібито загинув внаслідок ракетного удару по Києву 29 травня.

Однак минулого тижня пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Буданов нібито дістав поранення голови та перебуває в комі у німецькій клініці.

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Кирило Буданов

Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка, Російська агресія
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