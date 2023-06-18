Это выдумка: немецкое издание опровергло фейк РФ о “Буданове, который лежит в коме”

Немецкий журнал Stern опроверг российские фейковые новости, в которых говорилось о том, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов якобы получил ранение головы и находится в коме.

На сайте издание отреагировало на то, что российские пропагандисты якобы выдали Stern за первоисточник этой информации. Однако немецкие журналисты уверяют, что это лишь выдумка.

— Российские пропагандисты со ссылкой на Stern утверждают, что глава украинской спецслужбы находится в коме в больнице Берлина. Но сообщение вымышленное, — говорится в сообщении.

В издании уверяют, что ни одного подобного сообщения о якобы ранении Буданова Stern не публиковали.

Недавно российские пропагандисты запустили фейк о том, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов якобы находится в немецкой клинике после вымышленного ранения и лежит в коме. Однако издание Stern, на которое ссылаются как на первоисточник, не сообщало об этом.

Источник: Stern

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