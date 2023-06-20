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Валентина Чорна, редактор ленты

С ним нельзя шутить: экс-офицер британской разведки оценил видео с молчаливым Будановым

Кирило Буданов

Видео с молчаливым руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым является информационно-психологической операцией Украины.

Об этом заявил бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж.

Как отметил эксперт, ролик вызвал много вопросов у украинцев и россиян.

Эта и другие информационно-психологические операции озадачивают оккупантов и подчеркивают важность тишины для успешного контрнаступления ВСУ.

Ледвидж считает, что шум моря на видео должен натолкнуть россиян на размышления, собирается ли Украина осуществлять штурм с помощью морского десанта, надо ли ждать атаки дронами с моря, грозит ли Керченскому мосту еще одна и более разрушительная авария.

В общем бывший офицер высоко оценил работу военного руководства нашего государства и главы ГУР Буданова.

— Думаю, он действительно впечатляющий человек, с которым нельзя шутить. Все с обеих сторон это понимают, — сказал Фрэнк Ледвидж.

Также он отметил, что украинская разведка такими видео пытается усилить фактор тишины во время контрнаступления ВСУ.

Напомним, 11 июня Минобороны Украины обнародовало видео, на котором глава ГУР Кирилл Буданов не произнес ни одного слова за 20 секунд.

Он пристально смотрел на оператора, а звуки за кадром отдаленно напоминали офисную суету, а также шум морского прибоя. Затем появились надписи Далі буде и Плани люблять тишу.

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Фото: ГУР

Источник: Новое время
Война в Украине, Кирилл Буданов, Разведка, Російська агресія
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