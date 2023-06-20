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Валентина Чорна, редакторка стрічки

З ним не можна жартувати: ексофіцер британської розвідки оцінив відео з мовчазним Будановим

Кирило Буданов

Відео з мовчазним керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим є інформаційно-психологічною операцією України.

Про це заявив колишній офіцер військової розвідки Великої Британії Френк Ледвідж.

Як зауважив експерт, ролик викликав багато запитань в українців і росіян.

Ця та інші інформаційно-психологічні операції спантеличують окупантів та наголошують на важливості тиші для успішного контрнаступу ЗСУ.

Ледвідж вважає, що шум моря на відео має наштовхнути росіян на роздуми, чи збирається Україна здійснювати штурм за допомогою морського десанту, чи треба чекати атаки дронами з моря, чи загрожує Керченському мосту ще одна та більш руйнівна аварія.

Загалом колишній офіцер високо оцінив роботу воєнного керівництва нашої держави та очільника ГУР Буданова.

– Думаю, він дійсно неймовірна людина, з якою не можна жартувати. Всі з обох сторін це розуміють, – сказав Френк Ледвідж.

Також він зазначив, що українська розвідка такими відео намагається посилити фактор тиші під час контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, 11 червня Міноборони України оприлюднило відео, на якому очільник ГУР Кирило Буданов не мовив жодного слова за 20 секунд.

Він пильно дивився на оператора, а звуки за кадром віддалено нагадували офісну метушню, а також шум морського прибою. Потім з’явилися написи Далі буде та Плани люблять тишу.

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Фото: ГУР

Джерело: Новое время
Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка, Російська агресія
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