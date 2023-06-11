Видео с молчаливым Будановым: Минобороны отреагировало на новость об освобождении Благодатного

Министерство обороны Украины креативно отреагировало на новость об освобождении Благодатного Донецкой области.

Нестандартное видео обнародовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

На видео – глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, который за 20 секунд в кадре не произнес ни слова, лишь пристально смотрел на оператора.

Звуки за кадром отдаленно напоминали привычную офисную суету – было слышно непрекращающиеся телефонные звонки и работу людей за компьютером.

Дальше появились надписи Далі буде и Плани люблять тишу.

Напомним, что 11 июня воины 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша сообщили, что совместно с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили Благодатное Донецкой области.

Кроме того, во время операции в Волновахском районе защитники смогли взять в плен российских оккупантов, информация от которых поможет деоккупации украинской земли в дальнейшем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

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