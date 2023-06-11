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Татьяна Забожко, редактор ленты

Видео с молчаливым Будановым: Минобороны отреагировало на новость об освобождении Благодатного

Кирило Буданов

Министерство обороны Украины креативно отреагировало на новость об освобождении Благодатного Донецкой области.

Нестандартное видео обнародовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

На видео – глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, который за 20 секунд в кадре не произнес ни слова, лишь пристально смотрел на оператора.

Звуки за кадром отдаленно напоминали привычную офисную суету – было слышно непрекращающиеся телефонные звонки и работу людей за компьютером.

Дальше появились надписи Далі буде и Плани люблять тишу.

Напомним, что 11 июня воины 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша сообщили, что совместно с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили Благодатное Донецкой области.

Благодатне Донецька область

Кроме того, во время операции в Волновахском районе защитники смогли взять в плен российских оккупантов, информация от которых поможет деоккупации украинской земли в дальнейшем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Кирилл Буданов, Міноборони України, Разведка, Російська агресія, РФ
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Оксана Михайлова
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