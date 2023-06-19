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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ звільнили П’ятихатки в Запорізькій області – Міноборони

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

В понеділок, 19 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення українськими захисниками села П’ятихатки на Запоріжжі.

Про це вона написала у Telegram.

За її словами, в ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами військ Таврія було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки.

В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км.
Звільнена на півдні площа складає 113 кілометрів квадратних.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, Запорізька область, контрнаступ
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