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Россияне активно перебрасывают БК на Бердянское направление — советник мэра Мариуполя

російські окупанти
Фото: Getty Images

Войска РФ активизировали переброску боекомплектов на Бердянское направление, в направлении Пологов наблюдается движение вертолетов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Поставка грузовиков с БК приморским путем в Бердянск набирает обороты. Создается впечатление, что именно такая дорога в приоритете, — говорится в сообщении.

Отмечено, что второй день подряд наблюдается также активное движение вертолетов в направлении Пологов Запорожской области. Авиация заходит с направления Ростова и Приморско-Ахтарска.

По словам советника мэра, оккупанты сократили срок подготовки завезенных из РФ мобилизованных с 3-4 недель до недели.

— В целом дорога на Бердянск и Пологи зажила по большей части фронтом, — подытожил Андрющенко.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинцы завышают ожидания от нынешнего контрнаступления, поскольку сравнивают его с Харьковской операцией осенью 2022 года. Сейчас таких быстрых результатов не будет.

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Источник: Андрющенко Time

Бердянск, Война в Украине, Запорожская область
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