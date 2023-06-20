Россияне активно перебрасывают БК на Бердянское направление — советник мэра Мариуполя

Войска РФ активизировали переброску боекомплектов на Бердянское направление, в направлении Пологов наблюдается движение вертолетов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Поставка грузовиков с БК приморским путем в Бердянск набирает обороты. Создается впечатление, что именно такая дорога в приоритете, — говорится в сообщении.

Отмечено, что второй день подряд наблюдается также активное движение вертолетов в направлении Пологов Запорожской области. Авиация заходит с направления Ростова и Приморско-Ахтарска.

По словам советника мэра, оккупанты сократили срок подготовки завезенных из РФ мобилизованных с 3-4 недель до недели.

— В целом дорога на Бердянск и Пологи зажила по большей части фронтом, — подытожил Андрющенко.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников заявил, что украинцы завышают ожидания от нынешнего контрнаступления, поскольку сравнивают его с Харьковской операцией осенью 2022 года. Сейчас таких быстрых результатов не будет.

Источник: Андрющенко Time

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.