Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Украинцы завышают ожидания от нынешнего контрнаступления, поскольку сравнивают его с успешной молниеносной Харьковской операцией осенью 2022 года. Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что сейчас таких быстрых результатов не будет.

— Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и для многих украинцев в частности. Хорошо продуманная военная операция, хорошо спланированная и реализованная. Россияне были не готовы, поэтому мы успешно вышли на реку Оскол. Херсон, наоборот, двигался медленнее. Потому что совершенно другой рельеф почвы, погодные условия и многое другое, — объяснил он в интервью Настоящему времени.

По его словам, сейчас не будет так быстро, поскольку совсем другая линия фронта, рельеф и погодные условия, а российские оккупанты имели время на подготовку, поэтому очень плотно заминировали территорию.

— В отличие от россиян, украинцы берегут жизни своих солдат. Россияне используют своих солдат как пушечное мясо. Они применяют тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс. Например, под Бахмутом, по нашим оценкам, за восемь месяцев “нападения” на Бахмут они положили тысяч 60 убитыми и ранеными. Это сумасшедшие потери. Да, в основном это бывшие заключенные, ресурс, который им не жалко, — подчеркнул Резников.

Глава Минобороны напомнил, что для нас главной ценностью являются жизнь и здоровье защитников, поэтому командиры маневрируют, осторожно двигаются, и их не надо подгонять или подталкивать, потому что они знают свою работу и обязательно выполнят ее.

Читайте также
Стройте забор, мы вас точно видеть не хотим на поколения: Резников россиянам
Олексій Резніков

Источник: Настоящее время

Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Міноборони України, Алексей Резников, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пытался сорвать контрудары ВСУ под Бахмутом: в Донецкой области задержали агента ФСБ
СБУ затримала інформатора РФ
Пострадает до 1 млн человек: чем грозит Украине и миру катастрофа на ЗАЭС
Запорізька АЕС
Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине: Резников сообщил детали
Олексій Резніков
Киев ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в Украине
Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему
В оккупированном Северодонецке за звонок в Украину людей отправляют “на подвал”
російські окупанти
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (19.06.2023)
Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь