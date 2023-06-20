Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему

Украинцы завышают ожидания от нынешнего контрнаступления, поскольку сравнивают его с успешной молниеносной Харьковской операцией осенью 2022 года. Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что сейчас таких быстрых результатов не будет.

— Харьковская операция прошла очень быстро, успешно, неожиданно для врага, для мирового сообщества и для многих украинцев в частности. Хорошо продуманная военная операция, хорошо спланированная и реализованная. Россияне были не готовы, поэтому мы успешно вышли на реку Оскол. Херсон, наоборот, двигался медленнее. Потому что совершенно другой рельеф почвы, погодные условия и многое другое, — объяснил он в интервью Настоящему времени.

По его словам, сейчас не будет так быстро, поскольку совсем другая линия фронта, рельеф и погодные условия, а российские оккупанты имели время на подготовку, поэтому очень плотно заминировали территорию.

— В отличие от россиян, украинцы берегут жизни своих солдат. Россияне используют своих солдат как пушечное мясо. Они применяют тактику мясорубки и перемалывают свой ресурс. Например, под Бахмутом, по нашим оценкам, за восемь месяцев “нападения” на Бахмут они положили тысяч 60 убитыми и ранеными. Это сумасшедшие потери. Да, в основном это бывшие заключенные, ресурс, который им не жалко, — подчеркнул Резников.

Глава Минобороны напомнил, что для нас главной ценностью являются жизнь и здоровье защитников, поэтому командиры маневрируют, осторожно двигаются, и их не надо подгонять или подталкивать, потому что они знают свою работу и обязательно выполнят ее.

Источник: Настоящее время

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