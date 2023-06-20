Росіяни активно перекидають БК на Бердянський напрямок – радник мера Маріуполя

Війська РФ активізували перекидання боєкомплектів на Бердянський напрямок, в напрямку Пологів спостерігається рух гвинтокрилів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Постачання вантажівок з БК приморським шляхом до Бердянська набирає обертів. Складається враження, що саме така дорога в пріоритеті, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що другий день поспіль спостерігається також активний рух гвинтокрилів у напрямку Пологів Запорізької області. Авіація заходить із напрямку Ростова та Приморсько-Ахтарська.

За словами радника мера, окупанти скоротили термін підготовки завезених з РФ мобілізованих з 3-4 тижнів до тижня.

– Загалом дорога на Бердянськ та Пологи зажила здебільшого фронтом, – підсумував Андрющенко.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що українці завищують очікування від нинішнього контрнаступу, оскільки порівнюють його з Харківською операцією восени 2022 року. Зараз таких швидких результатів не буде.

Джерело: Андрющенко Time

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