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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни активно перекидають БК на Бердянський напрямок – радник мера Маріуполя

російські окупанти
Фото: Getty Images

Війська РФ активізували перекидання боєкомплектів на Бердянський напрямок, в напрямку Пологів спостерігається рух гвинтокрилів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Постачання вантажівок з БК приморським шляхом до Бердянська набирає обертів. Складається враження, що саме така дорога в пріоритеті, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що другий день поспіль спостерігається також активний рух гвинтокрилів у напрямку Пологів Запорізької області. Авіація заходить із напрямку Ростова та Приморсько-Ахтарська.

За словами радника мера, окупанти скоротили термін підготовки завезених з РФ мобілізованих з 3-4 тижнів до тижня. 

– Загалом дорога на Бердянськ та Пологи зажила здебільшого фронтом, – підсумував Андрющенко.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що українці завищують очікування від нинішнього контрнаступу, оскільки порівнюють його з Харківською операцією восени 2022 року. Зараз таких швидких результатів не буде.

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Джерело: Андрющенко Time

Бердянськ, Війна в Україні, Запорізька область
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