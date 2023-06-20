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Украина
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В ГУР ответили, есть ли риск применения Россией ядерного оружия

В ГУР ответили, есть ли риск применения Россией ядерного оружия
Фото: УНИАН

Сейчас нельзя говорить о повышенном риске применения РФ ядерного вооружения против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

В то же время он отметил, что Россия — государство-террорист, которое владеет ядерным оружием — стратегическим и тактическим. Москва уже неоднократно совершала различные террористические акты, военные преступления и занималась ядерным шантажом.

— Гипотетически угроза на этом направлении всегда существует. Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают. Другое дело, что по состоянию на сейчас мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия РФ против Украины, — сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, на это есть много причин. В частности, подобный шаг ничего бы особо не изменил на поле боя. Зато применение ядерного оружия привело бы к краху режима кремлевского диктатора Владимира Путина, ведь реакция мира была бы просто бешеной.

Юсов отметил, что окончательно снять вопрос таких угроз со стороны РФ можно будет только тогда, когда ядерное вооружение в РФ будет находиться под международным наблюдением и контролем.

— Только тогда данный вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня, — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия является “реальной”.

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В ГУР ответили, есть ли риск применения Россией ядерного оружия

Источник: РБК-Украина
Андрій Юсов, Война в Украине, Разведка, Росія, Ядерна зброя
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