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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У ГУР відповіли, чи є ризик застосування Росією ядерної зброї

У ГУР відповіли, чи є ризик застосування Росією ядерної зброї
Фото: УНІАН

Наразі не можна говорити про підвищений ризик застосування РФ ядерного озброєння проти України.

Про це заяви представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна.

Водночас він зазначив, що Росія – держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю – стратегічною і тактичною. Москва вже неодноразово вчиняла різноманітні терористичні акти, воєнні злочини та займалася ядерним шантажем.

– Гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації та підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї РФ проти України, – сказав Юсов.

За словами представника ГУР, на це є багато причин. Зокрема, подібний крок нічого б особливо не змінив на полі бою. Натомість застосування ядерної зброї призвело б до краху режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна, адже реакція світу була б просто шаленою.

Юсов наголосив, що остаточно зняти питання таких загроз з боку РФ можна буде лише тоді, коли ядерне озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем.

– Тільки тоді це питання взагалі не стоятиме на глобальному порядку денному, – додав він.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї є “реальною”.

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Джерело: РБК-Україна
Андрій Юсов, Війна в Україні, Розвідка, Росія, Ядерна зброя
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