Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

В оккупированном Северодонецке за звонок в Украину людей отправляют “на подвал”

російські окупанти
Фото: Getty Images

В оккупированном Северодонецке российские военные продолжают выявлять места, где люди пытаются найти мобильную связь и позвонить родным.

Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, в самом Северодонецке мобильной связи практически нет, но люди все же пытаются найти хоть какое-то покрытие и позвонить родным. А коллаборанты продолжают выявлять места, откуда люди звонят.

Ранее оккупанты пытались штрафовать так называемых нарушителей, однако у людей денег почти нет. Поэтому такая практика не сработала.

Теперь российские военные и коллаборационисты начали задерживать тех, кто звонит родным на подконтрольную территорию Украины. По словам очевидцев, мужчин отправляют “на подвал” на 30 суток, женщин — на 15.

В марте 2023 года руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что в городе разрушено или повреждено 80% инфраструктуры.

Читайте также
В Северодонецке до сих пор нет отопления, дети ходят в школу раз в неделю — Луганская ОВА
Сєвєродонецьк

Война в Украине, Луганская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пострадает до 1 млн человек: чем грозит Украине и миру катастрофа на ЗАЭС
Запорізька АЕС
Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине: Резников сообщил детали
Олексій Резніков
Киев ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в Украине
В оккупированном Северодонецке за звонок в Украину людей отправляют “на подвал”
Стремительного контрнаступления, как Харьковское, не будет: Резников объяснил, почему
Олексій Резніков
Как выглядит уничтоженный склад боеприпасов РФ в поселке Рыково после удара ВСУ: спутниковые фото
Рикове - вибухи
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
В оккупированном Северодонецке за звонок в Украину людей отправляют “на подвал”
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
В оккупированном Северодонецке за звонок в Украину людей отправляют “на подвал”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
В оккупированном Северодонецке за звонок в Украину людей отправляют “на подвал”
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (19.06.2023)
В оккупированном Северодонецке за звонок в Украину людей отправляют “на подвал”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь