В оккупированном Северодонецке за звонок в Украину людей отправляют “на подвал”

В оккупированном Северодонецке российские военные продолжают выявлять места, где люди пытаются найти мобильную связь и позвонить родным.

Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, в самом Северодонецке мобильной связи практически нет, но люди все же пытаются найти хоть какое-то покрытие и позвонить родным. А коллаборанты продолжают выявлять места, откуда люди звонят.

Ранее оккупанты пытались штрафовать так называемых нарушителей, однако у людей денег почти нет. Поэтому такая практика не сработала.

Теперь российские военные и коллаборационисты начали задерживать тех, кто звонит родным на подконтрольную территорию Украины. По словам очевидцев, мужчин отправляют “на подвал” на 30 суток, женщин — на 15.

В марте 2023 года руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что в городе разрушено или повреждено 80% инфраструктуры.

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