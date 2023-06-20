В окупованому Сєвєродонецьку за дзвінок в Україну людей відправляють “на підвал”

В окупованому Сєвєродонецьку російські військові продовжують виявляти місця, де люди намагаються знайти мобільний зв’язок і зателефонувати рідним.

Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у самому Сєвєродонецьку мобільного зв’язку практично немає, але люди все ж намагаються знайти хоч якесь покриття та зателефонувати рідним. А колаборанти продовжують виявляти місця, звідки люди телефонують.

Раніше окупанти намагалися штрафувати так званих порушників, проте у людей грошей майже немає. Тому така практика не спрацювала.

Тепер російські військові та колаборанти почали затримувати тих, хто телефонує рідним на підконтрольну територію України. За словами очевидців, чоловіків відправляють “на підвал” на 30 діб, жінок – на 15.

У березні 2023 року керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що у місті зруйновано або пошкоджено 80% інфраструктури.

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