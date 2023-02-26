В Северодонецке до сих пор нет отопления, дети ходят в школу раз в неделю — Луганская ОГА

Февраль, 26 в 12:41

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области до сих пор нет отопления, в то же время жители начали получать счета за коммунальные услуги.

Об этом сообщает Луганская ОГА.

— Между тем счета за коммуналку северодончане начали получать, независимо от того, проживает человек в городе или нет. Накануне зимы оккупационные власти обещали не начислять плату за газ и электроэнергию (где она есть) из-за отсутствия отопления. Впрочем, в феврале людям выставили счета с объемами потребления, — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты в городе не могут наладить учебный процесс. Дети вынуждены раз в неделю ходить в школы, чтобы получать задания.

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— Перевести детей на дистанционное обучение невозможно из-за отсутствия интернета. Кабельный интернет в Северодонецке оккупанты не починили, а качества мобильного не хватает для обучения. Хотя и его в городе нет несколько недель, — отмечают в ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Фото: Сергей Гайдай