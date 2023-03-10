Март, 10 в 19:00

Во временно оккупированном Северодонецке разрушено или повреждено 80% инфраструктуры. В городе остаются около 10 тыс. местных жителей.

Об этом руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

До полномасштабного вторжения войск РФ в Северодонецке проживало до 100 тыс. человек.

Сейчас смотрят

– По нашим подсчетам, их – около 10 тыс., это именно коренных горожан (остаются в городе, — Ред.). Если же говорить о заявлениях оккупационных “властей” относительно того, что в город возвращаются люди, и при этом озвучивается число в 30 тыс., то это больше похоже на фейк. Хотя из соседних городов – Рубежного, Кременной – людям предлагают переезжать в Север, занимать более-менее уцелевшие жилые помещения, – отметил Стрюк.

По его словам, оккупанты пытаются искусственно стягивать людей в Северодонецк как “в более-менее безопасную точку” на временно захваченных РФ территориях. Кроме того, Россия отправляет в город “командированных”, которые создают картинку фейкового восстановления Северодонецка. Там также находятся российские военные.

По словам Стрюка, на начало учебного года в городе находилось до тысячи школьников, для которых оккупанты организовали “обучение” по российским программам.

– Это фактически забивание детских мозгов рашистскими идеями, – заявил он.

Рашисты выключили в городе интернет, чтобы люди не передавали информацию украинским военным. Поэтому у детей нет возможности учиться онлайн в украинских школах.

Александр Стрюк также сообщил, что оккупанты смогли подать электричество в Северодонецк, но не на полную мощность и только для себя. Кроме того, частично подается вода. Однако в городе вообще не работает канализация и нет отопления.

– Единственное, что им удалось сделать, – это более-менее уцелевшие дома присоединили к нескольким модульным котельным, которые завезли в город. И таким образом они обеспечили свое проживание. Имею в виду оккупационную “власть” и приближенных к ней лиц, а также бригады, которые привезли на легкий заработок в Северодонецк из других регионов России. Сейчас есть несколько таких бригад, – проинформировал руководитель ВГА.

Он добавил, что в городе после жестоких обстрелов РФ уцелели всего несколько десятков домов (из 780 многоэтажек). А инфраструктура повреждена или разрушена примерно на 80%.

– Ситуация – довольно сложная: город продолжает жить в условиях ограниченной функциональности… В городе разрушен канализационный коллектор, он не функционирует, вместе с очистными сооружениями… Электричество подключали с линии, которую искусственно дотянули до Северодонецка… То же касается и водопроводного коллектора, поскольку вода не поднимается выше второго-третьего этажа: не хватает давления, – рассказал Стрюк.

По его данным, цены на продукты питания в городе вдвое или даже втрое выше по сравнению с другими оккупированными территориями.

Оккупанты проводят в Северодонецке принудительную российскую паспортизацию: для получения выплат или услуг нужно предоставлять паспорт РФ.

Как известно, войска РФ захватили Северодонецк в конце июня 2022 года. После продолжительных тяжелых боев украинские защитники вышли из разрушенного оккупантами города.