ВСУ успешно продвигаются на двух направлениях, закрепляются на рубежах

Украинские военные имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сейчас ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

— За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка — Приютное, Макаровка — Ровнополь и Новоданиловка — Работино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, — сказал он.

По словам Ковалева, враг сосредотачивает основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях.

Особенно тяжелые бои продолжаются в районе населенных пунктов Ямполовка, Торское, западнее Дибровы, Григорьевки, Спирного Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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