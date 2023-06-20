ВСУ успешно продвигаются на двух направлениях, закрепляются на рубежах
Украинские военные имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сейчас ВСУ закрепляются на занятых рубежах.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
— За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка — Приютное, Макаровка — Ровнополь и Новоданиловка — Работино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, — сказал он.
По словам Ковалева, враг сосредотачивает основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском и Купянском направлениях.
Особенно тяжелые бои продолжаются в районе населенных пунктов Ямполовка, Торское, западнее Дибровы, Григорьевки, Спирного Донецкой области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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