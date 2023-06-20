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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ успішно просуваються на двох напрямках, закріплюються на рубежах

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наразі ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль і Новоданилівка – Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, – сказав він.

За словами Ковальова, ворог зосереджує основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачені позиції.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському та Куп’янському напрямках.

Особливо важкі бої тривають в районі населених пунктів Ямполівка, Торське, західніше від Діброви, Григорівки, Спірного Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 482-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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