Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 22.06.2023 – ситуация на фронте
На 484-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Накануне там произошло более 40 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 22.06.2023
Потери РФ на 22 июня 2023
- личного состава – около 222 650 (+650),
- танков ‒ 4 013 (+7),
- боевых бронированных машин ‒ 7 783 (+12),
- артиллерийских систем – 3 941 (+21),
- реактивных систем залпового огня – 617 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 376 (+1),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 307 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 438 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1 214,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 678 (+11),
- специальной техники – 539.
Полномасштабная война в Украине длится уже 484-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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