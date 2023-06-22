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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 22.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 484-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Накануне там произошло более 40 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 22.06.2023

Карта бойових дій 21 червня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 22 июня 2023

  • личного состава – около 222 650 (+650),
  • танков ‒ 4 013 (+7),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 783 (+12),
  • артиллерийских систем – 3 941 (+21),
  • реактивных систем залпового огня – 617 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 376 (+1),
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 307 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 438 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1 214,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 678 (+11),
  • специальной техники – 539.

Полномасштабная война в Украине длится уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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