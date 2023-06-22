Карта бойових дій на 22.06.2023 – ситуація на фронті

На 484-ту добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Напередодні там відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 22.06.2023

Втрати РФ на 22 червня 2023

особового складу ‒ близько 222 650 (+650),

танків ‒ 4 013 (+7),

бойових броньованих машин ‒ 7 783 (+12),

артилерійських систем – 3 941 (+21),

реактивних систем залпового вогню – 617 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 376 (+1),

літаків – 314,

гелікоптерів – 307 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 438 (+10),

крилатих ракет ‒ 1 214,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 678 (+11),

спеціальної техніки ‒ 539.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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