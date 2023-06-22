Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 22.06.2023 – ситуація на фронті
На 484-ту добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Напередодні там відбулось понад 40 бойових зіткнень.
Карта бойових дій в Україні на 22.06.2023
Втрати РФ на 22 червня 2023
- особового складу ‒ близько 222 650 (+650),
- танків ‒ 4 013 (+7),
- бойових броньованих машин ‒ 7 783 (+12),
- артилерійських систем – 3 941 (+21),
- реактивних систем залпового вогню – 617 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 376 (+1),
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 307 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 438 (+10),
- крилатих ракет ‒ 1 214,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 678 (+11),
- спеціальної техніки ‒ 539.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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