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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 22.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 484-ту добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Напередодні там відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 22.06.2023

Карта бойових дій 21 червня 2023

Фото: ISW

Втрати РФ на 22 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 222 650 (+650),
  • танків ‒ 4 013 (+7),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 783 (+12),
  • артилерійських систем – 3 941 (+21),
  • реактивних систем залпового вогню – 617 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 376 (+1),
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 307 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 438 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 1 214,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 678 (+11),
  • спеціальної техніки ‒ 539.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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