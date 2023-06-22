Ограничен ввоз и распространение литературы из РФ, РБ и ВОТ: Зеленский подписал закон
В Украине ограничен ввоз и распространение издательской продукции, касающейся России, Беларуси и временно оккупированной территории страны.
Об этом 22 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что подписал Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины, и считает его правильным.
Текст закона, отмечает Владимир Зеленский, уже направлен институциям ЕС.
Там должны дать дополнительную оценку, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств по защите прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.
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