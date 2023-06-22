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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Ограничен ввоз и распространение литературы из РФ, РБ и ВОТ: Зеленский подписал закон

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В Украине ограничен ввоз и распространение издательской продукции, касающейся России, Беларуси и временно оккупированной территории страны.

Об этом 22 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что подписал Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины, и считает его правильным.

Текст закона, отмечает Владимир Зеленский, уже направлен институциям ЕС.

Там должны дать дополнительную оценку, могут ли отдельные нормы закона повлиять на выполнение обязательств по защите прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

Владимир Зеленский
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