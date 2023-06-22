Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обмежено ввезення та поширення літератури з РФ, РБ та ТОТ: Зеленський підписав закон

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В Україні обмежено ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується Росії, Білорусі та тимчасово окупованої території країни.

Про це 22 червня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що підписав Закон Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, і вважає його правильним.

Текст закону, зазначає Володимир Зеленський, уже надіслано інституціям ЄС.

Там мають надати додаткову оцінку, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський запросив Організацію американських держав до участі у Глобальному саміті миру
Володимир Зеленський
Є наш рух вперед: Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому Путін не зважиться на ядерний удар
Володимир Зеленський
Зеленський озвучив єдину умову для переговорів з Росією
Володимир Зеленський
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
Обмежено ввезення та поширення літератури з РФ, РБ та ТОТ: Зеленський підписав закон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
Обмежено ввезення та поширення літератури з РФ, РБ та ТОТ: Зеленський підписав закон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
Обмежено ввезення та поширення літератури з РФ, РБ та ТОТ: Зеленський підписав закон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
Обмежено ввезення та поширення літератури з РФ, РБ та ТОТ: Зеленський підписав закон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь