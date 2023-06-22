Обмежено ввезення та поширення літератури з РФ, РБ та ТОТ: Зеленський підписав закон

В Україні обмежено ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується Росії, Білорусі та тимчасово окупованої території країни.

Про це 22 червня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що підписав Закон Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, і вважає його правильним.

Текст закону, зазначає Володимир Зеленський, уже надіслано інституціям ЄС.

Там мають надати додаткову оцінку, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

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