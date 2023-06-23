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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Украина вернула тела 51 защитника

23 июня Украина вернула тела 51 украинского защитника.

Тела уже вернули родным погибших.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

– Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается, – отмечает Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко.

Репатриация происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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