Україна повернула тіла 51 захисника
23 червня Україна повернула тіла 51 українського захисника.
Їх уже передали рідним загиблих.
Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
– Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, – зазначає уповноважений із питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.
Репатріація відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
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