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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Україна повернула тіла 51 захисника

Україна повернула тіла 51 захисника
Фото: Depositphotos

23 червня Україна повернула тіла 51 українського захисника.

Їх уже передали рідним загиблих.

Репатріація тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

– Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, – зазначає уповноважений із питань осіб зниклих безвісти Олег Котенко.

Репатріація відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Війна в Україні, ЗСУ
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