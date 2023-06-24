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Звезда с башни Кремля будет снята, следующие 2-3 дня для РФ решающие — Данилов

кремль
Фото: Pexels

Звезда с башни Кремля будет снята независимо от того, добьется ли успеха основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя события в России.

— Процессы в России только набирают обороты. Вчера был пройден еще один рубикон. Если это продолжится еще 2-3 дня, тогда уже процессы будут точно необратимы и возвращать власть к себе будет крайне трудно. Чем дольше это будет происходить — тем больше проблем будет в РФ, — сказал он в эфире телемарафона Єдині новини.

Данилов уверен, что у Пригожина есть сообщники в Кремле, он не самостоятельно принимает решения.

— Пригожин не является самостоятельной фигурой, за ним стоят мощные люди с высокими должностями, — сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, сейчас российские олигархи ведут переговоры с Западом о своем будущем.

Он отметил, что средства олигархов РФ лежат в западных банках, поэтому они пытаются настроить контакты и договориться о своей дальнейшей жизни.

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