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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зірка з башти Кремля буде знята, наступні 2-3 дні для РФ вирішальні – Данілов

кремль
Фото: Pexels

Зірка з башти Кремля буде знята незалежно від того, чи досягне успіху засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи події в Росії.

– Процеси в Росії тільки набирають обертів. Вчора був пройдений ще один рубікон. Якщо це продовжиться ще 2-3 дні, тоді вже процеси будуть точно незворотні і повертати владу до себе буде вкрай важко. Чим довше це буде відбуватися – тим більше проблем буде в РФ, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

Данілов упевнений, що у Пригожина є спільники у Кремлі, він не самостійно ухвалює рішення.

– Пригожин не є самостійною фігурою, За ним стоять потужні люди з високими посадами, – сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, зараз російські олігархи ведуть переговори із Заходом про своє майбутнє.

Він зазначив, що кошти олігархів РФ лежать у західних банках, тому вони намагаються налаштувати контакти і допомовитися про своє подальше життя.

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