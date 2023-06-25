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Без света несколько районов. В Киеве произошли аварийные отключения

електроенергія
Фото: Pixabay

Утром 25 июня в Киеве произошли аварийные отключения света.

На странице ДТЭК в Facebook жители сообщили об отсутствии света на проспекте Отрадный и на улице Шепелева. В ДТЭК ответили, что возникла авария и пообещали восстановить электроснабжение до 13:00.

В сети также сообщают, что света нет в части Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Дарницкого и Днепровского районов.

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Отключение электроэнергии, ДТЭК, Київ
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