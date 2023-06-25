Без світла кілька районів. У Києві стались аварійні відключення

Уранці 25 червня у Києві виникли аварійні відключення світла.

На сторінці ДТЕК у Facebook жителі повідомили про відсутність світла на проспекті Відрадний та на вулиці Шепелєва. У ДТЕК відповіли, що виникла аварія і пообіцяли відновити електропостачання до 13:00.

У мережі також повідомляють, що світла немає у частині Шевченківського, Солом’янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.

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