Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 28.06.2023 – ситуация на фронте
На 490-е сутки полномасштабной войны продолжаются тяжелые бои на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 28.06.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 490-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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