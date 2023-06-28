Нашей Конституции сегодня 27 лет: Зеленский поздравил украинцев с праздником

28 июня президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции Украины.

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– Нашей Конституции сегодня исполняется 27 лет. Записанные в ней в 1996 году слова перестали быть историей – они стали для украинцев по-настоящему жизненными и неотложными: слова о праве на жизнь и свободу, честь и достоинство, о цене нашей земли, – отмечает глава государства.

По убеждению президента, уже никому в стране не нужно объяснять значение слова суверенная.

Владимир Зеленский уверен: ни один украинец больше никогда не будет воспринимать записанные в Конституции права и свободы как данное сверху.

Ведь сегодня за них идет тяжелая борьба самопожертвованием и жизнями.

– Наша Украина. Суверенная. Независимая. Демократическая. Правовая. Была, есть и будет. Слава Украине! – отметил президент.

Источник: Владимир Зеленский

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