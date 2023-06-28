Нашій Конституції сьогодні 27 років: Зеленський привітав українців зі святом

28 червня президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Конституції України.

– Нашій Конституції сьогодні виповнюється 27 років. Записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією – вони стали для українців по-справжньому життєвими й нагальними: слова про право на життя й свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі, – зазначає глава держави.

На переконання президента, наразі вже нікому в країні не треба пояснювати значення слова суверенна.

Володимир Зеленський певен: жоден українець більше ніколи не сприйматиме закарбовані в Конституції права та свободи як щось дане зверху.

Адже сьогодні вони виборюються у важкій боротьбі самопожертвою та життями.

– Наша Україна. Суверенна. Незалежна. Демократична. Правова. Була, є і буде. Слава Україні! – зазначив президент.

Джерело: Володимир Зеленський

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