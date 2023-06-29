ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25 и три разведывательных БпЛА – Генштаб
Вооруженные силы Украины накануне уничтожили российский самолет Су-25.
Кроме того, украинские защитники приземлили три разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщили 29 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Отметим, что авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, пять – по зенитно-ракетным комплексам и один – по вражескому пункту управления.
Подразделения ракетных войск и артиллерии 28 июня поразили:
- склад боеприпасов,
- 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- три средства противовоздушной обороны,
- две станции радиоэлектронной борьбы,
- одну важную цель врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко