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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25 и три разведывательных БпЛА – Генштаб

Су-35 РФ
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины накануне уничтожили российский самолет Су-25.

Кроме того, украинские защитники приземлили три разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщили 29 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Отметим, что авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, пять – по зенитно-ракетным комплексам и один – по вражескому пункту управления.

Подразделения ракетных войск и артиллерии 28 июня поразили:

  • склад боеприпасов,
  • 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
  • три средства противовоздушной обороны,
  • две станции радиоэлектронной борьбы,
  • одну важную цель врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, літаки РФ, Російська агресія, РФ
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Полина Спасенко
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