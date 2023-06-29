Дополнительные NASAMS от Литвы и 11 жертв атаки РФ по Краматорску: 491-й день войны
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы во время угрозы удара баллистическим вооружением.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в городе и области объявлена воздушная тревога.
По другим сообщениям, в Запорожье прозвучало по меньшей мере несколько взрывов.
За минуту до сообщения о взрыве в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения со стороны РФ баллистического вооружения.
Сейчас власти Запорожья или области не комментировали информацию о взрывах.
В семи областях Украины угроза применения баллистики — ПС ВСУ
В Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
Под угрозой Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская и Донецкая области.
В ВС ВСУ призвали не игнорировать сигналы тревоги и направляться в укрытие.
Польша закупает у США системы Patriot на $15 млрд
Польша закупит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot на сумму до $15 млрд, объявил Пентагон.
Американское Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что в рамках сделки будет продано до 48 пусковых установок Patriot PAC-3 и до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а также радары и компоненты управления.
Государственный департамент, контролирующий экспорт вооружений, в среду одобрил сделку, в результате которой Варшава получит одну из самых современных систем ПВО.
— Запланированная сделка улучшит потенциал противоракетной обороны Польши и будет способствовать достижению военных целей Польши по обновлению потенциала при дальнейшем повышении оперативной совместимости с США и другими союзниками, — говорится в заявлении агентства.
Системы Patriot доказали высокую эффективность в защите Украины от российских воздушных атак.
СМИ узнали, сколько похищенных детей из Украины было передано Россией под “предварительную опеку”
Власти Российской Федерации передали под так называемую предварительную опеку более тысячи детей из Украины. Это ориентировочно втрое больше, чем публично заявляли представители российских властей.
Об этом сообщает издание Важные истории. По данным журналистов, эти данные следуют из отчета о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год.
В документе говорится, что под предварительную опеку было передано 1 184 ребенка, которые прибыли без законных представителей с Донбасса и других временно оккупированных территорий Украины.
В издании утверждают, что судьбу каждого ребенка трудно отследить, однако установлено местонахождение 290 детей в 23 регионах России.
Из формулировки непонятно, какой статус у этих детей, куда их передали, сколько из них находятся под опекой родственников или являются сиротами. В Министерстве образования Ростовской области журналистам указанные сведения не комментировали.
В конце 2022 года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в российские семьи устроены 380 детей, вывезенных из Украины. После этого в публичном пространстве она называла только это количество.
Источник: Важные истории
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко