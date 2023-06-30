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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ підготувала все необхідне для штучної техногенної катастрофи на ЗАЕС – Буданов

Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

Росія підготувала все для створення штучної техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

Про це розповів керівник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню War Zone.

Та частина станції, яку в разі теракту, найімовірніше, підірвуть окупанти, – це штучна водойма на території ЗАЕС, яка забезпечує охолодження. Вони збираються пошкодити ланку в системі, що згодом викличе техногенну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити або пом’якшити.

– Вони підготували все необхідне для створення штучної техногенної катастрофи. Та частина станції, яку в разі ухвалення рішення, швидше за все, підірвуть, це штучна водойма на території станції, що забезпечує охолодження. Отже, вони збираються зробити так, щоби пошкодити ланку в системі, що згодом викличе цю технологічну катастрофу, яку ніхто не зможе зупинити чи пом’якшити. Тому що пошуково-рятувальні роботи у зоні бойових дій неможливі, – каже він.

На графіці Фактів ICTV вказані території, які можуть опинитися під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС.

РФ підготувала все необхідне для штучної техногенної катастрофи на ЗАЕС – Буданов

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АЕС, Війна в Україні, Запорізька область
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