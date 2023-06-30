Українські бійці у Німеччині навчаються захисту від ядерних, біо- і хімзагроз – Bild

Українські військові навчаються у Німеччині захисту від ядерних, біологічних і хімічних бойових отруйних речовин.

Про це повідомляє Bild з посиланням на представника збройних сил Німеччини.

За даними видання, Бундесвер надав Україні пакет дезактиваційних технологій.

Тож тепер протягом трьох тижнів у казармах і на полігонах у регіоні Альгау українські військові проходитимуть навчання щодо роботи з дезактиваційним комплексом.

Нагадаємо, що в Україні розпочалися масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на Запорізькій АЕС.

Експертами НАЕК Енергоатом було розроблено кілька сценаріїв можливого розвитку подій на ЗАЕС, які будуть відпрацьовані.

Навчальні заходи відбуваються на території Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей.

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