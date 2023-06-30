Украина начала учения на случай аварии на ЗАЭС: в каких областях могут эвакуировать 300 тыс. человек

В Украине начались масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской АЭС.

Как сообщили в Министерстве энергетики, к учениям привлечены соответствующие службы центрального, регионального и местного значения.

Экспертами НАЭК Энергоатом было разработано несколько сценариев возможного развития событий на ЗАЭС, которые будут отработаны.

— Главная задача учений — отработать протоколы совместных действий всех соответствующих служб для оперативного реагирования и минимизации последствий в случае возможного теракта на ЗАЭС, — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Учебные мероприятия проходят на территории Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей.

В этих областях, при наихудшем сценарии, могут эвакуировать около 300 тыс. человек. Именно для такого количества прорабатывают пути эвакуации.

В свою очередь первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров сообщил, что жители 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС получили препараты йода, но профилактически принимать их не нужно.

— Население в радиусе 50 километров вокруг станции заранее получило препараты йода. Но без информирования о необходимости их употребления никаких препаратов принимать не следует, поскольку реакторы остановлены, и вероятность выброса йода является минимальной, — сказал он в эфире телемарафона Единые новости.

Дубров отметил, что рекомендации о применении препаратов йода будут предоставлены в случае опасности.

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